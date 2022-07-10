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    İstanbul'daki kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı

    İstanbul'daki kurban pazarlarında büyükbaş hayvanlarını satan birçok satıcı, toparlanmaya başladı. Kentte etkili olan yağış nedeniyle kurban kesimleri de brandalar altında yapılıyor.
    • 10.07.2022 - 15:17
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    İstanbul'daki kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı

    İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yağış nedeniyle kesimler brandaların altında devam ederken, birçok satıcı büyükbaş kurbanlık satışlarını tamamlayarak memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

    Vatandaşlar, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir'deki kurban pazarlarında aldıkları numaraya göre kurbanlıklarının kesilmesi için sıralarını bekledi.

    Kağıthane'deki kurban pazarında ise kurbanlıklarının tamamını satan pazarcılar çadırlarını toplayarak, memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

    Çekmeköy'de büyükbaş kurbanlıkların çoğu satıldı

    Çekmeköy'de büyükbaş hayvanların satışı yüzde 90 oranında tamamlanırken, küçükbaş satışları bayramın son gününe dek sürecek. Büyükbaş hayvanlarını satanlar da alandan ayrılmak üzere toplanmaya başladı.

    Ümraniye'de çadırlar kaldırıldı, alan kireçle temizlendi

    Ümraniye'de Hekimbaşı ve Esenkent mahallelerindeki kurban çadırlarında da bayram süresince yaklaşık 10 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satıldığı öğrenildi.

    Satılan hayvanların sahipleri tarafından alınmasının ardından çadırlar kaldırıldı. İlçe belediye ekiplerince çadırların kaldırıldığı alan temizlendikten sonra kireç döküldü. Sağanak yağışın ardından da alanların ayrıca ilaçlanacağı belirtildi.

    Sultanbeyli'de 4 bini aşkın büyükbaş alıcılarını buldu

    AA'nın haberine göre, Sultanbeyli'deki kurban satış ve kesim alanında bulunan 4 bin 500 büyükbaşın da tamamı satıldı. 6 bin civarındaki küçükbaş hayvanın satışının da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.

    İstanbul daki kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı #1

    İstanbul daki kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı #2

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