İstanbul'daki lisede, Atatürk posterine yapılan saldırıya ilişkin soruşturma

3 erkek öğrencinin Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine bıçakla zarar verip hakaret ettiği anlara ilişkin görüntülerin ardından, MEB inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul’da, Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'nden 3 erkek öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını bıçakladığı anları kameraya kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, olay birçok çevrede büyük tepki uyandırdı. Videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı.

KÜFREDİP KAHKAHA ATTI

Okulun yatakhanesindeki öğrencilerden birinin elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başladığı, elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından birinin de kahkahalar attığı görüldü.

Videodaki öğrencinin, “Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk.” dedikten sonra küfrettiği duyuldu. Olay birçok haber sitesinde, 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' başlığı ile verildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili ivedilikle bakanlık müfettişi görevlendirildiği, inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

“MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR”

Soruşturma sürecinin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara, kimden ve nereden gelirse gelsin, müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

İŞLEMLER 20 ARALIK 2021’DE BAŞLATILDI

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki olaya ilişkin işlemlerin 20 Aralık 2021'de okul yönetimi tarafından başlatıldığını, 27 Aralık'ta ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulandığını açıklamıştı.