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    İstanbul'daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu

    Yenibosna'da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa neden olurken, uzun süre bekleyen vatandaşlar isyan etti.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:17
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    İstanbul'daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu

    İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

    Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında arızalandı.

    SAATLERCE DURAKTA BEKLEDİLER

    Metrobüs seferleri uzun süre sadece tek yönlü gerçekleştirilirken durakta da yoğunluk oluştu. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar uzun süre durakta beklemek zorunda kaldı.

    İstanbul'daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu VİDEO

    ARIZA GİDERİLDİ

    Uzun süren bekleyişten sonra yol yardım aracının gelmesiyle metrobüsteki arıza giderildi ve seferler normale döndü.

    İstanbul daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu #1

    "BURADA BEKLEMEK ZORUNDA KALDIK"

    Sarıyer’e gideceğini ve geç kaldığını söyleyerek sık sık yaşanan arızalara tepki gösteren vatandaş, "Geçen hafta da metrobüste böyle bir yoğunluk yaşandı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık ve insanlar işlerine geç kaldılar. Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben Sarıyer’e gideceğim ve şu an trafik yüzünden bekliyorum. Geç kaldım" diye isyan etti.

    İstanbul daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu #2

    İstanbul daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu #3

    İstanbul daki metrobüs durağında kuyruklar oluştu #4

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