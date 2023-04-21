İstanbul'daki mezar yollarında bayram yoğunluğu

İHA
İstanbul'da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.
Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul’da bulunan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.
Mezarlık yolunda yoğun trafik
Sultangazi’de bulunan Yayla Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde mezarlığa giden yolların kapandığı, diğer yollarda ise trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin yol güvenliği için önlem aldığı görüldü.