İstanbul'daki mezar yollarında bayram yoğunluğu Bayramın ilk gününde mezarlık ziyaretine çıkan vatandaşlar, trafik oluşumuna neden oldu.

İHA

İstanbul'da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul’da bulunan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Mezarlık yolunda yoğun trafik

Sultangazi’de bulunan Yayla Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde mezarlığa giden yolların kapandığı, diğer yollarda ise trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin yol güvenliği için önlem aldığı görüldü.