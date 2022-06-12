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    İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı

    İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı

    HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca, Kadıköy'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşüne müdahale eden polisle hakaret edip tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 17:10
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    Kahraman Mehmetçik'in PKK terör örgütüne karşı başarılı mücadelesi devam diyor.

    Dağdaki PKK'lı terörist sayısı azalsa da şehirlerdeki sempatizanları rahat durmuyor.

    Bebek katili Abdullah Öcalan için destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütünün siyasi kanadı HDP günler öncesinden başlayan çağrılar sonucu bugün Kadıköy'de toplandı.

    Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti.

    Gruba liderlik eden HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca dokunulmazlıklarını PKK sempatizanalrına siper etmeye çalıştı.

    Polise hakaret ve tehditler savurdular

    İki vekil polislerle tartışarak polis amirlerine hakaret ve tehditler savurdu.

    "Papucumun polisi"

    Başaran ve Uca polislere, "Çete başı, mafya, terbiyesiz ahlaksız. Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı.

    "Yargılanacaksınız"

    Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi

    İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı ViDEO

    İstanbul daki Öcalan a destek yürüyüşünde HDP li vekiller polisle tartıştı #1

    İstanbul daki Öcalan a destek yürüyüşünde HDP li vekiller polisle tartıştı #2

    İstanbul daki Öcalan a destek yürüyüşünde HDP li vekiller polisle tartıştı #3

    İstanbul daki Öcalan a destek yürüyüşünde HDP li vekiller polisle tartıştı #4

    İstanbul daki Öcalan a destek yürüyüşünde HDP li vekiller polisle tartıştı #5


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