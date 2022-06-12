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İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca, Kadıköy'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşüne müdahale eden polisle hakaret edip tehdit etti.