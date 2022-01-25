İstanbul'daki otogarlar yarına kadar hizmet vermeyecek

Kent genelindeki yoğun kar nedeniyle otogarların yarın 09.00'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte İstanbul'da hayat durma noktasına geldi.

Dün kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.

Kent genelinde alınan çeşitli tedbirler kapsamında otogarlarla ilgili de çalışma yürütüldü.

Kar yağışında araçların tehlikeyle karşı karşıya kalmaması için alınan tedbiri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.

OTOGARLAR YARINA KADAR DURDURULDU

Esenler ve Harem ile tüm cep otogarlarının yarına kadar hizmet vermeyeceği açıklandı. Otogarların 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulacağına dair açıklama, Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapıldı.

09.00'A KADAR HİZMET VERMEYECEK

"Önce Sağlık Önce Güven" sloganıyla paylaşım yapan Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (26 Ocak Çarşamba) 09.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.