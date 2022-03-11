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    İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

    İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 09:13
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    Türkiye'nin dört bir yanında kar esareti var...

    Mart ayının ikinci haftasına girilirken kışı yeniden yaşayanlar için iller genelinde tüm tedbirler alınmış durumda...

    İstanbul'da da henüz yağış başlamadan okullar tatil edildi, tır ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

    VALİ DUYURDU: OTOGARLARDAN ÇIKIŞ DURDURULDU

    Moto kuryelere yasak gelirken, memurların izinli sayıldığı bugün için şehirlerarası yolculuklar da kısıtlandı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

    İstanbul daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu #1


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