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- İstanbul’daki Rusya Ukrayna müzakeresi nerede, saat kaçta?
İstanbul’daki Rusya Ukrayna müzakeresi nerede, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 09:35
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile başlayan savaşta 1 ay geride kaldı.
Maddi manevi kayıplara yol açan savaş ile birlikte dünyanın gözü kulağı da bölgeye çevrildi.
Masaya oturan tarafların ateşkes imzalaması beklenirken, müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmadı.
Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Rusya Ukrayna arasındaki müzakerelerin birinin İstanbul’da gerçekleşeceğini duyurdu.
Rus ve Ukrayna heyetleri, müzakere için İstanbul'a geldi.
Peki, Rusya Ukrayna arasındaki müzakere saat kaçta, nerede yapılacak? İşte yeri ve saati...
RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİ NEREDE, SAAT KAÇTA?
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek.