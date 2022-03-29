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İstanbul’daki Rusya Ukrayna müzakeresi nerede, saat kaçta?

İstanbul’daki Rusya Ukrayna müzakeresi nerede, saat kaçta?

Rusya Ukrayna heyetleri, üçüncü kez müzakere masasına oturacak. İstanbul'da bir araya gelecek olan taraflar ne zaman ve nerede toplanacak merak ediliyor. İşte müzakere yeri ve saati...