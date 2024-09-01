İstanbul ve Ankara'daki sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji İstanbul ve Ankara genelinde şiddetle yağış uyarısı yapıldıktan sonra yaşanan sağanak iki şehirde de birçok ilçede trafiğin aksamasına neden oldu. D-100'den İstanbul'a ulaşım kesildi. Ankara'da ise sokaklar göle döndü.

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İHA

Meteoroloji, bugün için İstanbul ve Ankara'da yaşanacak sağanak yağışla ilgili uyarılarında bulunurken, Valilikler de oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

TUZLA VE PENDİK'TE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası’nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bazı araçların ise göle dönen yollarda mahsur kaldığı görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'DA SEL SULARI YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Sel suları yolu trafiğe kapattı, İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağıştan Gebze bölgesi de nasibini aldı. Çayırova, Darıca ve Gebze'de sokaklar göle döndü. Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.

YAĞIŞ TRAFİĞİ VE HAYATI FELÇ ETTİ

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış trafiği ve hayatı felç etti. Gebze, Çayırova ve Darıca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

KAZALAR YAŞANDI

Araçlar su altında kalırken, çok sayıda kaza da yaşandı. Sel sularının doldurduğu D-100'de ulaşım her iki istikamette de durdu.

Hem İstanbul, hem de Ankara istikametine gidecek araçlar, sel suları sebebiyle trafikte kaldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

ANKARA'DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

YENİMAHALLE'DEKİ OTOPARKI SU BASTI

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

ANKARA VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Ankara Valiliği bugün öğle saatlerinde bir uyarı yaparak akşam saatlerinde kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirilmişti. Valilikten yapılan açıklamayla Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)