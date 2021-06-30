İstanbul'daki sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanım hakları sona eriyor

İBB, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçilmesiyle sağlık personellerine ücretsiz sunduğu ulaşım, İSPARK ve misafir odaları hizmetlerine son verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz hizmetlere ilişkin açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlerin, yasakların esnetilmesiyle 1 Temmuz itibarıyla sona ereceğini söyledi.

"KEŞKE KALICI KATKILAR SUNABİLSEK"

İmamoğlu, gazetecilerden gelen "1 Temmuz'dan itibaren İBB' de hangi kısıtlamalar kalkıyor?" sorusuna ise "Beni gören sağlıkçı arkadaşlarımız, naif biçimde, 'Devam etse iyi olur' gibi bir beklentiyi dile getiriyorlar. Benim gönlüm, bütün yaptığımız sübvansiyonların aşırı biçimde devam etmesinden yana olur. Keşke toplumun her sıkıntı yaşayan ve dezavantajlı kesimine kalıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çarkları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde. Ne yazık ki, 1 Temmuz'dan itibaren duracağız. Ama ihtiyaç olduğunda, sadece sağlık çalışanlarımız değil, o emeğin içinde kim varsa yanında olmaya çaba gösteririz." cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Destekler kapsamında İBB'ye ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odaları kullanımı sağlık çalışanlarına ücretsizdi.

Bugün ise sağlıkçılara, İstanbulkart'ın ücretsiz kullanımının sona erdiği mesajları atıldı. İBB'nin gönderdiği bu bilgilendirme mesajı, sosyal medyada sağlıkçılar tarafından tepki gördü.