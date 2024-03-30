İstanbul'daki seçim yarışı için son anket: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Optimar Araştırma'nın, İBB Başkanlığı için yaptığı son ankete göre Murat Kurum yüzde 43.6 ile ilk sırada yer aldı. Kurum'un ardından İmamoğlu yüzde 43.2'lik oy oranına sahip olurken, üçüncü sırada olan DEM Parti'nin yüzde 5.2 oy aldığı görüldü.

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Türkiye, yarın sandık başına gidiyor!

Vatandaşlar 5 yıl boyunca en iyi hizmeti alabileceklerini düşündükleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanacak.

Bir yandan anket şirketleri de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin halkın nabzını yoklayarak son verilerini paylaşmaya devam ediyor.

Murat Kurum yüzde 43.6 ile zirvede

Son olarak Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul için yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.

Optimar'ın 16-20 Mart arası, 3 bin kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum yüzde 43,6 birinci sırada yer aldı.

DEM Parti yüzde 5.2'yle üçüncü sıraya yerleşti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 43.2 ile ikinci sırada kendisine yer buldu.

İmamoğlu'nun ardından üçüncü sırada yüzde 5.2 ile DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni geldi.

Dördüncü sırada ise yüzde 2,3 ile Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun olduğu görüldü.

YRP'nin adayı beklediği ilgiyi görmedi

İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 1,8'lik oy oranına sahip olurken, Yeniden Refah Partisi'nin İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz de yüzde 1,7'de kaldı.

Diğer adayların aldığı oy ise yüzde 2,2 olarak belirlendi.