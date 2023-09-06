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İstanbul, büyük bir sel felaketiyle sarsıldı.
Gece saatlerinde başlayan sağanak özellikle Anadolu Yakası'nda Başakşehir ve çevresinde etkili oldu.
Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğü Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınları yaşandı.
Felakette sulara kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede hasar tespit çalışmaları ve sel sularının getirdiği atıklar temizlenmeye çalışılırken o felaket gecesinden yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
Küçük çocuk son anda kurtarıldı
Başakşehir'de çocukları ile sele sokakta yakalanan bir kadın, korku dolu anlar yaşadı.
Kadının küçük çocuğu, bir anda yükselen sel sularına kapıldı.
Sürüklenen çocuk, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı.