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    İstanbul'daki semt pazarında, pandemi kuralları unutuldu

    Avcılar merkez mahallesinde kurulan semt pazarında yoğunluk yaşandı, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 11:33
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    İstanbul'daki semt pazarında, pandemi kuralları unutuldu

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nin bir bölümü ile ara sokaklarda her hafta kurulan Çarşamba Pazarı'nda öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar eksilmedi.

    KURALLAR UNUTULDU

    Baharı andıran havanın da etkisiyle pazara akın edenler,  bazı kesimlerde ilerlemekte zorlanırken, maske kuralına uyuldu ancak sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

    Pazarda yıllardan bu yana yumurta satan Davut Gülcan, uzun süre sonra ilk kez bu kadar kalabalığı gördüğünü söyledi. Gülcan, “Diğer haftalara göre çok  daha kalabalık.  İnsanlar evde sıkıldı. Kurallara uyuluyor. Ama sosyal mesafe uygulanamıyor. Vakaların azalması ile insanlarda özgüven oluştu ama bu hastalığın bittiğinin işareti değil dikkatli olmak gerekiyor.” dedi.

     


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