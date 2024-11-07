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İHA

İstanbul'da kabarık kirli sicili ile sık sık benzer kazalara neden olan üst geçit yine gündemde...

Bakırköy'de daha önce çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın yaşandığı Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte yine kaza meydana geldi.

BU KEZ VİNÇ TAKILDI

İSKİ'ye ait 34 ZG 1657 plakalı vinç, sürücü uyarılara aldırış etmeden yoluna devam edince üst geçite çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrilerek, vincin arkasında bulunan 34 NYN 63 plakalı otomobil hasar aldı.

Vinçten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten sağlandı. Vinci yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Söz konusu üst geçit sürekli kazalara sahne oluyor.

ÜST GEÇİTTE KAZALARIN SAYISI UNUTULDU

27 Ağustos'ta Şenol M'nin kullandığı 35 BCJ 694 plakalı tır dorsesi Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki 34 HL7642 plakalı İETT otobüsünün üstüne devrilmiş, kazada 6 kişi yaralanmıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

11 Mart'ta yine üst geçide çarpan tır sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetmişti.

Aynı alt geçide 19 Temmuz'da da Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır çarpmış, kazada tır ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

29 Nisan'da o sezon Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de bir tırın dorsesi devrilmiş, oyuncu yaralı kurtulmuştu.