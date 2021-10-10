İstanbul'daki taksi sorunu İngiliz medyasında

The Guardian gazetesi, İstanbul'da yaşanan taksi sorununu manşetine taşıdı.

İstanbul'da taksi şoförleri ile mağdur vatandaşlar ve korsan taksiciler arasında yaşanılan anlaşmazlıklar dünyada konuşulmaya başlandı.

TAKSİ SORUNU İNGİLİZ MEDYASINDA

İngiliz gazetesi The Guardian, İstanbul'da yaşanan taksi sorununu "İstanbul'un taksi kartellerinin anlaşılması güç dünyasında" başlığıyla ele aldı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Bethan McKernan'ın imzasını taşıyan haberde "Türkiye'nin en büyük kenti şoförler, esnaf odaları ve zengin plaka sahipleri arasında vahşi bir iktidar mücadelesinin ortasında kaldı" ifadeleri kullanıldı.

SARI TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE KORSAN ARAÇLAR ARASINDAKİ TARTIŞMALARA DEĞİNİLDİ

Haberde sarı taksi şoförleri ile korsan araçlar arasında şiddet içeren kavgalar yaşandığı belirtilirken, "Eğer müşteriler bir taksi bulacak kadar şanslı olursa, onlar için de genellikle hüsran söz konusu. Cinsel taciz, ırkçılık, fazla para alma, kabalık ve emniyetsiz bir sürüş, devam eden sorunlar" denildi.

ŞOFÖRLER VE PLAKA SAHİPLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Gazete, "Bazı şoförler ise yetkili kim olursa olsun çalışma koşullarının iyileşmeyeceğinden endişeli" ifadelerini kullanarak, Beyoğlu'nda taksicilik yapan Serdar Yılmaz'ın görüşlerine de yer verdi.

"ŞOFÖRLERİN PLAKALARI KENDİLERİNE AİT OLMALI"

Aracını beş yıldır kullandığını ama sahibiyle hiç tanışmadığını, sadece günlük kirayı ödediğini anlatan Yılmaz, "Onlar tam bir mafya... Bizim hiçbir sosyal güvenliğimiz yok. Bu kadar az para kazanmak isteyen herkes bu işi yapabilir. Adli kontroller yapılmıyor. Bu iyi bir iş değil. Plakaların taksi şoförlerinin kendilerine ait olması gerekiyor" dedi.