İstanbul'daki taksici müşteri almayıp keyif yaptı

İHA
İstanbul'da taksici sorunu devam ediyor.
Müşteri seçmekle defalarca gündeme gelen taksiciler bu kez bambaşka bir gündemle konuşuyor.
Güngören ve Şişli'de kameraya yansıyan iki taksici pes dedirten olaylara neden oldu.
Müşteri almadı, çimenlerde keyşf yaptı
Güngören’de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı vatandaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı.
Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı.
"Yemek yiyeceğim" dedi
Şişli’de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı.