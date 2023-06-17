İstanbul'daki taksici müşteri almayıp keyif yaptı Güngören'deki yaşlı müşterileri dahi aracına almayan taksici, yeşillik bir alana giderek arkadaşları ile sohbet ederken bir başka taksici de yemek yeme bahanesini kullandı.

İHA

İstanbul'da taksici sorunu devam ediyor.

Müşteri seçmekle defalarca gündeme gelen taksiciler bu kez bambaşka bir gündemle konuşuyor.

Güngören ve Şişli'de kameraya yansıyan iki taksici pes dedirten olaylara neden oldu.

Müşteri almadı, çimenlerde keyşf yaptı

Güngören’de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı vatandaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı.

Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı.

"Yemek yiyeceğim" dedi

Şişli’de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı.