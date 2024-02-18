İstanbul'daki tekel bayi saldırısında ilk duruşma yarın görülecek Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi saldırısını gerçekleştiren 4 şüpheli yarın hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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DHA

Türkiye günlerce tekel bayisi saldırısını konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay bir kez daha gündeme geldi.

2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 şüphelinin 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapsi istendi.

İlk duruşma yarın

Şüpheliler yarın hakim karşısına çıkacak ve ilk duruşma görülmeye başlanacak.

Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında getirilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

28 Temmuz 2023 tarihinde yaşanan saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı.

Saldırıda öldürülen Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, Batuhan Bayındır'a ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olaydan yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, saldırıyı gerçekleştiren Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer tutuklanmış diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fezleke hazırlandı

Savcılıkça açılan soruşturma tamamlanmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında fezleke hazırlayarak 12 Aralık 2023'te Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Fezlekede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

İstenen ceza

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerine şüpheliler hakkında 25 Aralık 2023'te iddianame hazırladı. İddianamede, Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen'e yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)