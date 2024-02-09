İstanbul'daki terör saldırısında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

DHA
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti.
Vatandaşlardan Dilfıraz Karataş ise hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 5 kişi yaralanmıştı.
95 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne ardından ise adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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