İstanbul'daki trafik denetiminde güldüren diyalog: Ehliyetim kontrol edilsin istedim Eminönü’nde taksicilere yönelik trafik denetiminde bir taksi şoförü, uygulama noktasına kendi isteğiyle geçerek, "Beni kontrol edin" dedi. Belgelerinde hiçbir sorun çıkmayan sürücü ilginç anlara neden oldu.

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İHA

Genel asayişin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Eminönü’nde taksilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yolcu seçen, belgeleri eksik olan veya trafik kurallarına uymayan taksiciler hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen iki kişiye 436 TL, trafik işaretlerine uymayan bir sürücüye 436 TL, ehliyet bulundurmayan bir kişiye 951 TL ve bir başka sürücüye ise bin 671 TL ceza kesildi.

"Memur haklı"

Emniyet kemerini doğru takmadığı için ceza alan bir taksici, hatasının farkında olduğunu söyleyerek, "Kemeri taktım ama ters takmışız. Memur haklı. Emniyet kemerini adam gibi takacaksın." dedi.

"Kimse ehliyetimi kontrol etmiyordu"

Öte yandan denetim sırasında ilginç bir an yaşandı.

Bir taksici, memurların kendisini durdurmadığını, kendi rızasıyla durduğunu söyledi.

Taksici, "Bilerek durdum. Hiç kimse ehliyetimin cezası var mı yok mu diye kontrol yapmıyordu. O yüzden yani. Bir kontrole gireyim dedim. Memurlar durdurmadı yani. Zaten mecbur, yapsınlar. Herkes işini yapsın. İşini yapmasa bu ülke yürümez. Devletimi seviyorum ağabey." diye konuştu.

O anlar kameralara yansıdı

Söz konusu sürücünün kontrollerinde ve belgelerinde herhangi bir eksik ya da olumsuzluk olmadığı görüldü.

Olaya tanıklık edenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı o anlar kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)