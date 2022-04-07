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    İstanbul'daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar

    Kadıköy-Uzunçayır metro istasyonunda bir araya gelen öğrenci grubu, yüzde 40'lık zammı protesto etme amacıyla turnikelerden bedava geçiş yaptı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:04
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    İstanbul'daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar

    Dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşım ücretlerine yüzde 40'lık zam kararı çıktı.

    Tepki yağıyor

    Bunun üzerine tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya yükselirken, İstanbullulardan da tepki gecikmedi.

    Metro duraklarında protestolar başladı

    Dün akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, İBB'nin kararını bakiye olmayan kartlarını turnikeye okutarak protesto etti.

    Bu sabah ise benzer bir görüntü Kadıköy-Uzunçayır metro istasyonunda yaşandı.

    İstanbul'daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar VİDEO

    'Zamlar geri alınmalı' deyip turnikelerden atladılar

    İstasyonda toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, önce konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz." denildi.

    Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Grup, alkışlarla durağa doğru yürüdü.

    İstanbul daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar #1

    İstanbul daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar #2

    İstanbul daki ulaşım zammına tepki: Turnikelerden atladılar #3


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