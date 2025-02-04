İstanbul'daki yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DHA

Son günlerde Türkiye'nin her yerinden acı yangın haberleri geliyor.

Bu kez İstanbul Şişli'de 4 katlı bir binanın girişinde yangın çıktı. Birinci kattaki dairede yaşayan 85 yaşındaki Rasel ​​​​​​​Yanni, evde yalnızdı.

YAŞLI KADIN EVDE YALNIZDI

Binadaki dumanları fark eden apartman sakinleri yetkililere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndü ancak Yanni, kurtarılmadı.



Bu sırada dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede ölen kişinin Rasel Yanni olduğu belirlendi.

Yanni'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları da olay yerine geldi.

Yanni'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.