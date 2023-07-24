İstanbul'dan Ankara'ya giden kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada İstanbul'dan Ankara istikametine seyir etmekte olan bir kamyonun trafikte tehlikeye yol açtığı görüldü. O anlar böyle kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Yollarda aşırı hız yapan bazı şahıslar, toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Ekipler bu tehlikeleri azaltmaya çalışsa da bazılarının umrunda olmuyor. Son olarak bu durum İstanbul'dan Ankara'ya giden bir kamyonda görüldü. Trafikteki araçları umursamadan gaza bastı Vatandaş kamerasından WhatsApp İhbar Hattımıza yansıyan görüntüde, kamyon şoförünün tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Sol şeridini adeta kapatarak giden kamyon şoförünün kazaya davetiye çıkaracak seviyede hız yaptığı kameraya yansıdı. 160 km hızı aştı Yine görüntülerde kamyonun 160 km'yi aşan bir hızla yolculuk yaptığı görüldü. O anlar böyle kaydedildi. Öte yandan Ensonhaber WhatsApp hattına, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz fotoğraf, video ve belge gönderebilirsiniz.