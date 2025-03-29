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AA



İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik çift yönlü ağır seyretti.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişim noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

YOLLARDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu.

AKYAZI İLE HENDEK İLÇELERİNDE TRAFİK FELÇ OLDU

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Akyazı ile Hendek ilçelerinde trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalıştı.