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AA

2024 uğurlandı, 2025 karşılandı...

Yeni bir yıla girerken milyonlar yine buruk...

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail zulmü 400 günü aşkın süredir Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

TÜRKİYE GAZZE İÇİN MEYDANLARDA

Soykırıma dönüşen İsrail saldırıları Gazze halkını yok etmeye kendini adamışken Türkiye yine meydanlarda.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Karaköy'de karaya yanaşan balıkçı tekneleri de Türk ve Filistin bayrakları açarak eyleme destek verdi.

DÜNYAYA MESAJ: SOYKIRIMI DURDURUN

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi binlerce yürek Gazze'deki soykırımın durdurulması için Galata Köprüsü'nde buluştu.

Dünyaya çağrı yapan kalabalık, Türkçe ve İngilizce pankartlarla soykırımın durdurulmasını istedi.