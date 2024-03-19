CHP yönetimindeki büyükşehirlerde hizmet yetersizliği halkı çileden çıkarıyor.
Bunların başında ise ulaşım geliyor.
Bir yanda trafik sorunuyla mücadele eden vatandaşlar, yer altı ulaşımını tercih ederek metrolara yöneliyor.
Bu kez görüntüler İzmir'den
Ancak burada da seferlerin aksaması içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
İstanbullular bu manzaralara oldukça alışık. Bu kez görüntüler ise İzmir'den.
Seferler aksadı
Kentte metro seferlerinin özellikle iş saatlerinde aksaması, halkı mağdur ediyor.
İstasyonda oluşan yoğun kalabalık, gelen araçlara binemeyince ulaşım saatler sürüyor.
Vatandaşlar işe gidemedi
X'te 'İzmiri Gezelim' adlı sayfanın paylaştığı video, duruma örnek oldu.
Metro seferinin aksamasıyla vatandaşlar çileden çıktı ve istasyonda sesler yükseldi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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