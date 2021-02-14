İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından İstanbullular güne kar manzarasıyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

VATANDAŞLAR BEYAZ MANZARAYA UYANDI

Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı.

Beylikdüzü’nde park halindeki araçların ve yolların tamamen beyaza büründüğü görüldü.

Beylikdüzü beyaza bürüdü ViDEO

ÇAMLICA CAMİİ KARLA KAPLANDI

Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Çamlıca adeta beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüleri aratmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam ederken, güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise işe gitmek için araçlarıyla yollarda yerlerini aldı.

Kar yağışının etkisini artırarak gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, eksi derecelere kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL