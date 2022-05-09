Suudi Arabistan iki yıllık aranın ardından umre ziyareti için tekrar kapıları açtı. İlk grup ise bugün yola çıktı.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan umre ziyaretleri vakalardaki düşüşle beraber yeniden başladı.

50 kişilik bir grup, kutsal topraklara gidiş için bugün İstanbul Havalimanı'na geldi.

İlk uçak havalandı

DHA'nın haberine göre bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup, daha sonra Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Cidde'ye hareket etti. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren umreciler çok mutlu olduklarını söyledi.

İstanbul'dan kutsal topraklara ilk uçuş VİDEO



"Çok heyecanlıyız"

Umre yolcularından Zikri Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik. Onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu." dedi.

Günay Şahin ise "İlk kez gidiyorum. 2 3 senedir bekliyordum. Bu sene nasip oldu. Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

"Ne kadar şükretsek azdır"

Bir organizasyon şirketi yetkilisi ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."