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İstanbul'dan Riyad'a giden uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

İstanbul'dan Riyad'a giden uçak Antalya'ya acil iniş yaptı İstanbul-Riyad seferini yapan yolcu uçağı bazı yolcuların kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etmesi üzerine Antalya'ya acil iniş yaptı.