İstanbul'dan Riyad'a giden uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

İstanbul'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan uçakta bulunan yolculardan bazıları kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etti.
Uçak, Kıbrıs açıklarındayken yolcuların kargo bölümünden bir kişinin, "Yardım edin" şeklinde bağırdığı yönündeki ihbarı personel tarafından uçuş kabinine iletildi.
Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapmasına karar verildi.
Önlem alındı
Bunun üzerine rotasını değiştiren uçağın acil iniş yapacağı Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemi alındı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri pist çevresinde konuşlandırıldı.
Uçak saat 23.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaparken ekipler uçak içerisinde arama çalışması gerçekleştirdi.
Kargo bölümünde yolculara ait valizler X-ray cihazından geçirildi, burada da herhangi olumsuzluk yaşanmaması üzerine valizler tekrar uçağa alındı.
3 saat sonra seferine devam etti
Ekiplerin yaptığı araştırmaların ardından uçağın seferine devam edilmesine kararlaştırıldı.
Uçak saat 02.30 sıralarında Riyad'a gitmek üzere Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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