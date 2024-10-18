İstanbul'dan Süper Ay manzaraları

AA

Bu hafta gökyüzünde 2024’ün en büyük ve en parlak Süper Ay’ı yükseldi. NASA, Ay’ın salı akşamından cuma sabahına kadar dolunay olarak görüneceğini belirtmişti.

İstanbul'un bazı noktalarından nefes kesen görüntüler geldi.

Takımyıldızlar ve meteor yağmurlarının aksine, Süper Ay neredeyse dünyanın her yerinden kolaylıkla görülebilecek. Chamberlin Gözlemevi Müdürü Jennifer L. Hoffman, verdiği demeçte, “Şehirde bile yaşıyor olsanız, gözlemlemesi oldukça kolay. Herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok” açıklamasında bulunmuştu.

SÜPER AY NE DEMEK

Süper Ay terimi, dolunay veya yeni ayın, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu perigee adı verilen zamana denk gelmesi anlamına gelir. Salı akşamı başlayan ve Ay’ın, normalden yaklaşık yüzde 14 daha parlak görünmesine neden olacak.