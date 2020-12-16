İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin Korgos'a ulaştığı bildirildi

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 6593 kilometre yol katederek Çin'e vardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ trenin Çin'e ulaştığını sosyal medya hesabından kordinasyonları paylaşarak duyurdu.

TREN HALKALI'DA YATIYOR İDDİASI

Muhalefet tarafından "Tren Halkalı'da duruyor, Çin'e vagon gitmiyor" sözleriyle trenin İstanbul Halkalı'da durduğu iddia edilmişti. Trenin Çin'e varması sonrası ise muhalafet kanadından gelecek cavp merek ediliyor

YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu trenin ilk hareket ettiği gün Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ni de çok önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu proje üzerinde yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının öneminden bahsetti.

Faaliyetlerine 30 Ekim 2017'de başlayan bu hattın Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, bu hattın, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye ulaşan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne indiğini, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne düştüğünü söyledİ



