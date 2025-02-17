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Haber Merkezi

Trafikte yaşanan ve ölümlere varan kavgaların çözümüyle ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Aracından inenin ehliyetine el konulacağını duyuran Erdoğan, "Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA YENİ CEZALAR YOLDA

Konuyla ilgili yasa hazırlanırken İstanbul'da yine aynı manzaralar yaşandı.

Ümraniye'de Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde 2 taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi 1 araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen şahıs, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.

ÜMRANİYE'DE PARK YERİ KAVGASI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diğer yandan Ümraniye'deki görüntülerin bir benzeri de Pendik'te yaşandı.

Pendik'te sahil yolunda seyreden bir kurye ile taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

PENDİK'TE TAKSİCİYLE KURYE BİRBİRİNE GİRDİ

Çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

O esnada bölgede olan vatandaşlar kurye ve taksicinin arasına girerek kavgayı güçlükle ayırdı.

Yaşanan anlar böyle görüntülendi...