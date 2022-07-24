İstanbul’dan Trakya'ya gelen günübirlik tatilciler dönüş yolunu doldurdu

İstanbul’dan Trakya güzergahındaki illere gelen günü birlik tatilciler, dönüş yolunda İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluklar oluştururken polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sıkılaştırdı.

İstanbullu günübirlik tatilciler, hafta sonunu fırsat bilerek Trakya'da bölgesine gitti.

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle, İstanbul-Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ ve güzergahındaki il ve ilçelerde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, özellikle hafta sonunun son günü olan Pazar akşamı yola çıkınca tatilin son günü adeta çileye dönüşüyor.

İstanbul’a gidiş yolu dolarken Tekirdağ’a gelişler boş kaldı

Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağ-İstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Tekirdağ’dan İstanbul yönüne yol adeta araçlarla kaplanırken trafiğin İstanbul’dan Tekirdağ yönü ise seyrek kaldığı görüldü.

Ekipler bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı

İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahındaki Beyazköy Kavşağı, Yenice Çorlu Kavşağı ve Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik ışıklı kavşakların yerine köprülü kavşakların yapılması halinde trafik akışı daha az yoğunluklar ile sağlanmış olacak.

İHA'nın habaerine göre; polis ekipleri de yoğunlukların oluşmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.