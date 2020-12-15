İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemi

İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemi

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'a HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır?

Koronavirüs pozitif ve temaslı vakaların toplu taşıma araçlarını kullanmasının önüne geçmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği neticesinde, kent genelinde kullanılan İstanbulkart ile Hayat Eve Sığar kodunun eşleştirilmesi zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda15 Ocak'tan itibaren eşleştirme yapılmayan İstanbulkartların kullanılamayacağı duyuruldu.

Vatandaşlar ise İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır ve İstanbulkart HES kodu ne zamana kadar eklenecek gibi araştırmalar yapıyorlar. İstanbulkart HES kodu nereden eklenecek, İstanbulkart HES kodu tanımla nasıl yapılır? İşte detaylar..

İSTANBULKART İLE HES KODUNU EŞLEŞTİRME

İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için istanbulkart.istanbul sitesine girerek menünün sağ tarafında bulunan Online İşlemler kısmına girip bireysel seçeneğine tıklayın.

Bu kısımdan kayıt olarak sisteme giriş yapın. Kayıt işleminizi tamamlandıktan sonra SMS kodu doğrulaması yaparak taahhütnameleri kabul edin ve açılan sayfada İstanbulkartınızı kaydedin.

Kartınızın üzerindeki numaraları sisteme girerek, İstanbulkartınıza isim verin ve kaydı tamamlayın.

Bu işlem sonrasında TC kimlik numaranıza kartınız otomatik olarak tamamlanır. Tamamlanma sonrasında ekstra bir işleme gerek yoktur. Böylece İstanbulkart'a HES kodunuz eşleştirilmiş olur.

KORONAVİRÜS POZİTİF VE TEMASLI OLANLAR

Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.