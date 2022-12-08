İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İstanbulkart kişiselleştirme yöntemi ve son tarih!

İstanbulkart kişiselleştirmenin ne demek olduğu ve nasıl yapılacağı pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İşte İstanbulkart kişiselleştirme yöntemi!

2023'e kısa bir süre kala hakkında İstanbulkart kişiselleştirme özelliği sık sık sorgulanıyor. Söz konusu durum hakkında "İstanbulkart kişiselleştirme nedir?" sorusu sorgulanıyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nedir?

İstanbulkart kişiselleştirme nedir?

İstanbulkart'a sahip kişiler tarafından yapılması gereken kart kişiselleştirme araştırılıyor. Kişiselleştirme yapmak için öncelikle uygulamaya giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan “Kart ekle” bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Başka bir seçenek olarak ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresleri üzerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.

Son tarih 31 Aralık 2022

İstanbulkart kişiselleştirme yöntemi için son tarih de merak ediliyor. Kartın mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak ifade edildi.

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