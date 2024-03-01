İstanbullu çilen hiç bitmiyor! Yenikapı - Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

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ensonhaber.com

İstanbul, sabah saatlerinde uzun zamandır değişmeyen bir manzaraya sahne oldu.

5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor.

Bu kez metro arızası, haftanın son gününde binlerce vatandaşı mağdur etti.

Bu haftanın başında yine bir metro arızası yaşanmış ve vatandaşlar otobüslere yönlendirilmişti.

Geçen birkaç gün içerisinde İstanbul'da değişen hiçbir şey olmadığı gibi mağduriyetler ise artmaya devam ediyor...

Vatandaşlar isyan etti

Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Seferlerin durmasıyla vatandaşlar, uzun süre metronun yapılmasını bekledi.

Ancak metro arızası giderilemeyince vatandaşlar isyan etti. İşe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, dakikalarca bekledi.

Vatandaşların metronun önünde oluşturduğu yoğunluk ise çekilen karelere yansıdı...

Şikayet yağıyor

Art arda gelen otobüs arızaları, raylı araçlarda sistem arızaları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları, İstanbulluları hayattan bezdirdi.

Halk tarafından İBB’nin Alo 153 Çağrı Merkezi'ne şikayet yağıyor.

Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.