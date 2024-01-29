İstanbullu işe giderken yine mağdur oldu! Tramvaylar çarpıştı Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpışırken, işlerine yetişmeye çalışan İstanbullular ise zor anlar yaşadı.

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İHA

İstanbul'da ulaşım alanında yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor...

Çalışmayan otobüsler, ve sık sık kaza yapan metrobüs ile tramvaylar...

Bu sefer kazaya karışan ise tramvay oldu.

Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmadı

Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu. İşlerine gitmek üzere sabah yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu.

Ulaşımda aksama yaşandı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri, araçlar kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi. Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)