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    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı

    İstanbul'da vatandaşlar bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının bozulmasıyla zor anlar yaşadı. Tramvayı kullanmak zorunda olan İstanbullular, okullarına ve işlerine geç kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:10
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    İstanbul'da vatandaşlar, otobüslerin bozulmasının ardından şimdi de tramvay sorunuyla karşılaştı.

    Bu sabah Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanmak isteyen İstanbullular, kötü bir sürprizle karşılaştı.

    Zeytinburnu ilçesinde bozulan tramvay, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    ŞİMDİ DE TRAMVAY BOZULDU

    Arıza nedeniyle araçtan indirilen vatandaşlar, durakta beklemeye başladı.

    Yaşanan arıza sonrası durakta kalabalık oluşturanlar, işlerine ve okullarına yetişmeyi bekledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Arıza nedeniyle bekletilen yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

    İstanbullunun çileli tramvay yolculuğu, vatandaş kamerasına böyle yansıdı...

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #1

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #2

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #3

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #4

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #5

    İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı #6

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