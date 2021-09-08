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İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı

İstanbullu şimdi de tramvay arızasıyla karşılaştı

İstanbul'da vatandaşlar bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının bozulmasıyla zor anlar yaşadı. Tramvayı kullanmak zorunda olan İstanbullular, okullarına ve işlerine geç kaldı.