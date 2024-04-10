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İstanbullular bayram namazı için tarihi camileri doldurdu

İstanbullular bayram namazı için tarihi camileri doldurdu İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.