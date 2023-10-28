İstanbullular 'Büyük Filistin Mitingi' için yollara düştü AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gitmeye başladı.

AA

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, Filistin vatandaşlarına zulmediyor.

Adeta savaş suçu işleyen ve sivilleri katleden İsrail'e dünyadan tepkiler yükseliyor.

Türkiye de bu konuda duruşunu belli eden ülkelerden oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek miting için alan dolmaya başladı.

Dev sahne kuruldu

Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

Ellerde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı

Miting alanına 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşların, ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü. Şehir dışından katılım gösteren vatandaşlar da miting alanına gelmeye başladı.

Alana ulaşmak isteyenlerin kullanacağı güzergahlardan biri olan Dünya Ticaret Merkezi metro istasyonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Buraya gelen vatandaşlar, ring seferleriyle miting alanına ulaştırılıyor. Engelli bireyler de kendileri için hazırlanan servislerle alana götürülüyor.

Katılımcılara, Türk ve Filistin bayrakları satmak isteyen seyyar satıcılar da miting alanında tezgah açtı.

Miting alanına ulaşım

Katılımcıların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırılıyor.

Mitinge, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanarak gelen vatandaşların alana ulaşımı için Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferleri yapılıyor.

Marmaray'ı kullanan katılımcılar ise Yeşilköy Durağı'ndan miting alanına kadar oluşturulan yürüyüş koridorunu kullanarak miting alanına ulaşıyor.

Bu arada, kentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet veriyor.

Dünyaca ünlü sanatçılar mitingde sahne alacak

Saat 15.00'te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alacak.

Katılımcıların ihtiyaçları için 6 farklı noktada lojistik alan kuruldu

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet veriyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletiliyor.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

Mitingi yerli ve yabancı basın mensupları takip ediyor

Mitingi takip edecek ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitinge, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da akreditasyon yaptırdı.

Basın mensupları, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerine ayrılan alanda yayın yapmaya başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)