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İstanbullular dikkat! "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yapılacak "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bugünden itibaren iki gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki hangi yollar trafiğe kapalı?