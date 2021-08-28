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- İstanbullular dikkat! "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul Valiliği, İstanbul'da yapılacak "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bugünden itibaren iki gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki hangi yollar trafiğe kapalı?
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 11:05
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi.
Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri...
28 AĞUSTOS 2021 KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 08.00-14.00
- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.
- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.
29 AĞUSTOS 2021 KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 06.00-12.00
- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri
- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)
ALTERNATİF YOLLAR
- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
- Haliç Köprüsü
- Ragıpgümüşpala Caddesi
- Balat Sahil Yolu
- Reşadiye Caddesi
- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti