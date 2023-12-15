İstanbullular dikkat! Vali Davut Gül'den fırtına uyarısı İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları yarın için dikkatli olunması yönünde uyardı.

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Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da son bir aydır etkili olan sağanak yağmur ve fırtına bu hafta içerisinde etkisini azalttı.

Ancak aşırı soğuklar, gözleri kar haberine çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporunda ise kar henüz yüzünü göstermedi.

Valilik'ten uyarı

Haftanın son gününde ise İstanbul Valiliği'nden haber geldi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Megakentlileri uyardı.

Yarına dikkat çekti

Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır."