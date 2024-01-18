İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Yarın kuvvetli yağış geliyor...

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Megakent İstanbul için uyarı üzerine uyarı geliyor!
Meteoroloji ve AKOM peş peşe İstanbullulara tedbir çağrısında bulundu.
Cuma günü için yağış beklenen İstanbul için valilik de bir paylaşımda bulundu.
İstanbul Valiliği, şu cümleleri aktardı;
Meteoroloji’den alınan bilgiye göre; İstanbul’da 19.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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