İstanbullular güne sağanak yağışla başladı İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, poşet ve montlarla kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

İHA

Türkiye'de sıcak havalar yerini ekim ayının gelmesiyle beraber, yağmura bıraktı...

Özellikle İstanbul'da birkaç gündür etksiini sürdüren sağanak yağış, bazı ilçelerde sele neden oldu.

Cadde ve sokakların göle döndüğü İstanbul'da binlerce araç ise mahsur kaldı.

Yağış dünden beri devam ederken valilik, vatandaşları uyardı.

Akşam 18'den sonra dışarı çıkılmaması yönünde yapılan uyarılar sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, İstanbullular sabah saatlerine de yağmurla başladı.

Dün gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

Bazıları spor yaptı bazıları kendini korumaya çalıştı

Dışarıda yağmura yakalanan vatandaşlar, kendini korumak için yol ararken bir kişinin yağmura aldırmadan spor yapması ise dikkat çekti

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)