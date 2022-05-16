İstanbullular güne trafikle başladı

Kentte haftanın ilk iş günü, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yeni bir haftanın başlamasıyla İstanbul yolları sabah saatlerinde araçlarla doldu.

Bu sebeple bazı noktalarda trafik ağır ilerliyor.

Köprü geçişleri yoğun

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde de yoğunluk oluştu.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda son durum

AA'nın haberine göre; Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter mevkilerinde Ankara istikametinde yoğunluk gözlenirken, TEM otoyolu Kağıthane mevkisi ve Okmeydanı bağlantı yolunda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yoğunluk haritası yüzde 54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşırken, 09.42 itibarıyla yüzde 54'lelere indi.