İstanbullular güne yağmurla başladı! Trafik kilitlendi Megakent'te bir yanda yağmur bir yanda trafik çilesi başladı. Durma noktasına gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 80 olarak ölçüldü.

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ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbul için beklenen haberi verdi.

Sonbahara girilmesiyle yağmur beklentisi arttı.

Barajların da kırmızı alarm vermesiyle yağmurlu hava dört gözle bekleneme başladı.

Yağmur sonrası aynı manzara

Dün gece saatlerinde de İstanbul, sağanak yağmura teslim oldu. Sabah saatlerine kadar şiddetli şekilde devam eden yağış, Megakent'te alışıldık manzarayı ortaya çıkardı.

Sabah saatlerine yollara düşen vatandaşlar, toplu taşıma ve özel araçlarıyla kilitlenen trafiğin ortasında kaldı.

Trafik yüzde 80'e ulaştı

İlerlemek bilmeyen araçlar, vatandaşların geç kalmasına da neden oldu.

Ara sokaklar ve caddelerde oluşan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Yağışların gün boyunca süreceği belirtildi.

Aktarma noktalarında yoğunluk oluştu

Bazı vatandaşlar üst geçitlerin ve köprülerin altında yağmurun geçmesini beklerken bazı yolcular ise vakit kaybetmemek için şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü.

Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

Toplu ulaşımda, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Metrobüsün Altunizade ve Çağlayan gibi bazı durakları ile girişlerde yolcular sıra bekledi.

Ümraniye ve Çekmeköy'de trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.