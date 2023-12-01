İstanbullular için 'sarı' kodlu uyarı! Şiddetli fırtınaya dikkat... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için şiddetli rüzgarın beklendiğini açıkladı. Ardından İstanbul Valiliği de vatandaşlara, fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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Türkiye genelinde hava, mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Son 1 aydır sonbahar mevsiminden kış mevsimine hızlıca geçişin yapıldığı kentlerde yağmur ve fırtına etkili oluyor.

Kimi kentlerde yağış nedeniyle sel baskınları oluyor, kimilerinde ise ev ve iş yerlerinde maddi zarar meydana geliyor.

Megakent için bir uyarı daha

Bu illerden biri de İstanbul.

Megakent, günlerdir olumsuz hava koşullarının etkisi altında. Bir yandan sağanak yağmur bir yandan da fırtına kenti vuruyor.

Günlerdir kent için uyarı üzerine uyarı yapılıyor.

Sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın yarın fırtınalı şekilde kentte etkili olacağını açıkladı. Bu nedenle ‘sarı’ kodlu uyarıda bulunuldu.

Bir açıklama da İstanbul Valiliği’nden geldi. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Fırtınaya dikkat...

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.