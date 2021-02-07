Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
276.743
-3.54%
EXEN Coin
15.34
-3.88%
14ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 14 C
    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

    Beşiktaş Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken, bazılarının ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüldü.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'un en ünlü sahillerinden biri olan Bebek sahilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti.

    SAHİLDEKİ DOLULUK DİKKAT ÇEKTİ

    Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı.

    Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü.

    KİMİ VATANDAŞLAR KURALLARA UYMADI

    Bazı vatandaşların ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları da görüntülendi.

    Yoğunluk oluşan sahilde kimileri maske takıp kurallara uyarken kimileri de maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı.

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı VİDEO

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #1

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #2

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #3

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #4

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #5

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #6

    İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir