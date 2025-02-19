Haber Merkezi
İstanbul kar altında..
Beyaza bürünen Megakent'te kar yağışı çileye döndü..
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı..
Kar yağışı nedeniyle mesai bitimi sonrası evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da metro ve metrobüs duraklarına akın etti.
METRO İSTASYONUNDA İNSAN SELİ
Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar ise yoğunluğa neden oldu.
SEFERLER AKSADI
Bazı vatandaşlar ise seferlerin aksaması nedeniyle bu duruma tepki gösterdi.
Öte yandan İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.
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