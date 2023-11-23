İstanbullular pazara dikkat! Meteoroloji 'kar kapıda' dedi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 26 Kasım Pazar günü kar uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi beklenen Megakent'te Valilik tedbirlerin alındığını açıkladı.

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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağmur, birçok ilde olumsuzluklara yol açtı.

İstanbullular da hafta sonu sert soğuk ve fırtınayla karışık şiddetli yağmurla mücadele etti.

Meteoroloji'den beklenen haber geldi

Yağmur, barajlara can suyu olurken gece başlayan kısa süreli kar yağışı da Megakentlileri sevindirdi.

Ardından gözler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki günler için yapılacak açıklamaya çevrildi.

Meteoloroji de beklenen haberi duyurdu.

Kar yapıya dayandı

Hafta sonu tüm yurda kar, sağanak, sel uyarıları yapılırken İstanbullular için Pazar gününe dikkat çekildi.

Kentte, 26 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 9 derece birden düşecek.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı. Yapılan toplantıda kent geneli için gerekli önlemlerin alındığı açıklandı.

Uyarılar arasında, sürücülere kış lastiği kullanmaları yönünde hatırlatma yapıldı.

İşte kentte alınacak kar tedbirleri...

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.

- Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.

- Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.

- Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.

- Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.

- Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.

- Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.