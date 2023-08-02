İstanbullular sıcak havada çareyi denizde aradı Megakent'te yeniden etkili olan sıcak havada dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları da gölgelik alanları tercih etti.

AA

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Aşırı sıcaklar İstanbul'a yeniden döndü.

3 gün süren rüzgar ve yağmurla rahatlayan Megakentliler bir kez daha sıcak havaların etkisi altına girdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları bunaltmaya devam ediyor.

Denize akın ettiler

Öyle ki, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü BölgeTahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.

"Sıcak havada böyle serinliyoruz"

Üsküdar'da denize giren vatandaşlardan Habil Dereci, arkadaşlarıyla sahilde buluşup yüzdüklerini anlattı.

Dereci, "Deniz daha soğuk oluyor ayrıca berrak. Ben bu sahili seviyorum. Burası İstanbul'da daha değişik bir yer. Arkadaşlarım şu an denizde yüzüyor. Sıcak havada böyle serinliyoruz. Birazdan da çay molası vereceğiz. Sonra namaz kılacağız. Haftanın 3 günü buluşup denize giriyoruz." diye konuştu.

"Yani hava 30 derece ama su serin"

Salih Bozdemir de bunaltan sıcaklardan denize girerek rahatladığını belirterek, "Havalar çok sıcak, bu deniz olmazsa mahvolurduk. Evde zaten pişiyoruz. Evlerde klima da yok. Geliyoruz burada arkadaşlarla dostlarımızla beraber serinlemeye çalışıyoruz. Tatil yerlerine gidemiyoruz, çok pahalı. Burada mutluyuz. İyi ki Üsküdar var. Burası sıcak ama denizi soğuk, serin. Yani hava 30 derece ama su serin, 17 derece falan. Herkese gelip burada yüzmesini tavsiye ederim." diye konuştu.